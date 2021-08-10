Под Новосибирском поезд насмерть сбил 22-летнего парня

Поезд насмерть задавил 22-летнего парня. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трагедия произошла на на перегоне между станциями Чебула и Болотная. Там в ночь на 10 августа поезд насмерть задавил 22-летнего парня — жителя Кемерово. Подробности рассказали пресс-службе Управления МВД России на транспорте по СФО.

— Он стоял в колее железнодорожных путей и не реагировал на сигналы машиниста, который применил экстренно торможение. Поезд остановиться не успел и сбил парня. Он умер до приезда врачей, — уточнили ведомстве.

Сейчас полицейские выясняют, почему сибиряк не реагировал на приближающийся поезд.

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