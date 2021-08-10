Не выходите из дома: в МЧС предупредили новосибирцев о грозе, граде и сильном ветре

В Новосибирск придут гроза, град и сильный ветер.
Фото: Виктор Гусейнов
Во вторник, 10 августа, по прогнозам синоптиков в Новосибирске резко ухудшится погода. В регионе ожидаются грозы, град и ветер до 20 метров в секунду.
Спасатели рассказали, что делать, если непогода застала врасплох.
— Обращайте внимание не порвались ли линии электропередач. Если гроза застала вас на на велосипеде или мотоцикли, необходимо остановиться и отойти от транспорта на 30 метров, пока не пройдет гроза. Если в это время вы ехали на машине, то также нужно остановиться, закрыть окна и переждать. Если вы находитесь на открытой местности, а в это время грянула гроза, нужно лечь на землю, главное, не у воды, так как вода хорошо проводит электричество. При граде по возможности лучше быть дома, но не подходить к окнам. На улице — найдите укрытие, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Спасатели настоятельно рекомендовали не пренебрегать правилами безопасности.
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