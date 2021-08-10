Не выходите из дома: в МЧС предупредили новосибирцев о грозе, граде и сильном ветре

В Новосибирск придут гроза, град и сильный ветер. Фото: Виктор Гусейнов

Во вторник, 10 августа, по прогнозам синоптиков в Новосибирске резко ухудшится погода. В регионе ожидаются грозы, град и ветер до 20 метров в секунду.

Спасатели рассказали, что делать, если непогода застала врасплох.

— Обращайте внимание не порвались ли линии электропередач. Если гроза застала вас на на велосипеде или мотоцикли, необходимо остановиться и отойти от транспорта на 30 метров, пока не пройдет гроза. Если в это время вы ехали на машине, то также нужно остановиться, закрыть окна и переждать. Если вы находитесь на открытой местности, а в это время грянула гроза, нужно лечь на землю, главное, не у воды, так как вода хорошо проводит электричество. При граде по возможности лучше быть дома, но не подходить к окнам. На улице — найдите укрытие, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спасатели настоятельно рекомендовали не пренебрегать правилами безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.