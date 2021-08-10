Рейс «Иркутск-Новосибирск» отменили из-за лесных пожаров

Сейчас уже рейсы возобновлены. Фото: Архив «КП» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 10 августа, отменили рейс «Иркутск–Новосибирск» из-за лесных пожаров, начавшихся там четыре дня назад. Также еще несколько авиарейсов из разных городов были задержаны из-за погодных условий.

— Задержка рейсов снова связана с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту назначения. Таким образом, были задержаны рейсы в Читу, Талакан, Иркутск и Мирный, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Всего на сегодняшнее утро из разных сибирских городов были задержаны более 60 авиарейсов. Причиной задержек продолжает оставаться плохая видимость из-за погодных условий.

Напомним, вчера в новосибирском аэропорту были задержаны семь рейсов по тем же причинам, что и сегодня.

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