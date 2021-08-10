Новосибирцы спасли из горящей квартиры 63-летнего соседа

В Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажном доме.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ночь на 10 августа в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажном доме. Подробности ЧП рассказали в МЧС по Новосибирской области.
— Сообщение о возгорании поступило в 23.20. В одной из комнат вспыхнули домашние вещи на площади трех квадратных метров. Спасатели вывели помещения, охваченного огнем, двух человек — мужчину и женщину. До приезда пожарных соседи спасали 63-летнего мужчину. Его отвезли в больницу с ожогами, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.
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