Новосибирцы спасли из горящей квартиры 63-летнего соседа

В Новосибирске загорелась квартира в пятиэтажном доме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 10 августа в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажном доме. Подробности ЧП рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Сообщение о возгорании поступило в 23.20. В одной из комнат вспыхнули домашние вещи на площади трех квадратных метров. Спасатели вывели помещения, охваченного огнем, двух человек — мужчину и женщину. До приезда пожарных соседи спасали 63-летнего мужчину. Его отвезли в больницу с ожогами, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.

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