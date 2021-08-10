В Новосибирске на три месяца закрыли газовую АЗС из-за нарушений

За 90 дней организация должна устранить нарушения. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске автогазозаправочная станция по адресу улица Троллейная 83 приостановила свою деятельность. Там обнаружили нарушения техники безопасности.

— Во время проверки были найдены нарушения, касающиеся соблюдения промышленной безопасности. Они угрожали жизни и здоровью людей. В результате чего было принято решение приостановить на 90 суток работу станции, — сообщает пресс-служба УФССП России Новосибирской области.

Организация привлечена к административной ответственности. В случае возобновления работы АГЗС руководитель организации будет привлечен к уголовной ответственности.

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