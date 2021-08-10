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Происшествия10 августа 2021 6:30

В Бердске «Жигули» залетели под припаркованную у обочины фуру

В аварии чудом никто не пострадал
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Под Новосибирском иномарка врезалась в «Жигули», а те от удара влетели в грузовик. Фото: АСТ-54

Под Новосибирском иномарка врезалась в «Жигули», а те от удара влетели в грузовик. Фото: АСТ-54

В ночь на 10 августа в Бердске произошло ДТП. В районе дома №2 на улице Лунной под фуру, припаркованную у обочины, залетел «Жигули». От удара у автомобиля смяло капот.

— В «Жигули» сначала въехала иномарка, а потом отечественный автомобиль отбросило в грузовик, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

Со слов очевидцев, чудом никто не пострадал.

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