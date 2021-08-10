У сибиряка украли сено на 300 тысяч рублей.
Фото: Мария ЛЕНЦ
У жителя поселка Коченево Новосибирской области украл 120 стогов сена. Их вывезли прямо с поля в районе села Прокудское.
— Ущерб составил около 300 тысяч рублей, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Сибиряк обратился в полицию за помощью в поисках вора. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют кто и на чем смог вывести столько сена.
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