У сибиряка украли сено на 300 тысяч рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

У жителя поселка Коченево Новосибирской области украл 120 стогов сена. Их вывезли прямо с поля в районе села Прокудское.

— Ущерб составил около 300 тысяч рублей, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Сибиряк обратился в полицию за помощью в поисках вора. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют кто и на чем смог вывести столько сена.

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