В Новосибирске перекроют 22 улицы из-за полумарафона Раевича

Марафон начнется в 8 утра и закончится 6 вечера. Фото: Архив «КП»
Фото: Василий Вахрин
В Новосибирске перекроют улицы из-за ХХIV полумарафона Александра Раевича, который пройдет 11 сентября 2021 года.
— Временное ограничение движения введут с 7:00 до 18:00 на Красном проспекте от улицы Гоголя до Советской, по улице Крылова от улицы Советской до улицы Мичурина, — говорится в постановлении мэрии.
Также в городе будут установлены дорожные знаки, ограничивающие движение и стоянку. Эвакуаторы будут забирать припаркованные автомобили в местах подготовки к соревнованиям.
Кроме того, весь общественный транспорт, двигающийся в центре города, временно изменит свой маршрут. Эту информацию для пассажиров уточнят позже.
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