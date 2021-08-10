В Новосибирске перекроют 22 улицы из-за полумарафона Раевича

Марафон начнется в 8 утра и закончится 6 вечера. Фото: Архив «КП» Фото: Василий Вахрин

В Новосибирске перекроют улицы из-за ХХIV полумарафона Александра Раевича, который пройдет 11 сентября 2021 года.

— Временное ограничение движения введут с 7:00 до 18:00 на Красном проспекте от улицы Гоголя до Советской, по улице Крылова от улицы Советской до улицы Мичурина, — говорится в постановлении мэрии.

Также в городе будут установлены дорожные знаки, ограничивающие движение и стоянку. Эвакуаторы будут забирать припаркованные автомобили в местах подготовки к соревнованиям.

Кроме того, весь общественный транспорт, двигающийся в центре города, временно изменит свой маршрут. Эту информацию для пассажиров уточнят позже.

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