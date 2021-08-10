Комбинировать - дешевле: все больше новосибирцев выбирает пакеты услуг

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Новосибирцы предпочитают покупать услуги связи «на семью», сокращая таким образом затраты более чем на треть. Как сообщил в своем аккаунте директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук, самыми практичными оказались жители Родников - они за последние три месяца выбирали пакетные тарифы в два раза чаще, чем жители других районов Новосибирска.

Самым популярным стал пакетный тариф Мы МТС+, который предоставляет не только ТВ и домашний интернет, но и возможность разделить пакет минут, SMS, мобильного интернета с членами семьи. Одной из причин востребованности пакетных тарифов стало более грамотное планирование семейных бюджетов новосибирцев: подключение услуг «оптом» позволяет снизить ежемесячные затраты семьи и экономить до 40 процентов ежемесячно, оплачивая один счет вместо нескольких.

С начала года наибольший спрос на пакетные тарифы в Новосибирске был зафиксирован в микрорайоне Родники. В ТОП самых «бережливых» районов Новосибирска левобережные Затулинка и Краснообск.

- Люди пересматривают свои расходы и ищут возможность сэкономить. Экономия при оплате пакета «связь+интернет+тв» составит на семью в среднем от 800 до 1000 рублей в месяц, в зависимости от тарифа на мобильную связь и подписок на каналы. То есть в год это уже вполне себе ощутимые 8-10 тысяч руб сэкономленного семейного бюджета. Только с начала этого года абоненты МТС, пользующиеся пакетами услуг, сократили расходы на связь среднем на 800 рублей ежемесячно, оплачивая все сервисы вместе, а не по отдельности. За год «набегает» до 10 тысяч рублей. Это уже ощутимая сумма для семейного бюджета, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.