В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы закроют проезд по улице Дунаевского

В Новосибирске закроют движение по улице Дунаевского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске закроют для проезда улицу Дунаевского. Это связано с ремонтом теплотрассы у № 23, корпус 2, сообщили в ГИБДД по области.

— Ограничение продлится с 9 по 27 августа, — уточнили в ведомстве.

Инспекторы посоветовали водителям заранее продумать маршрут следования, быть внимательными и руководствоваться знаками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.