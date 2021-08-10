В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы закроют проезд по улице Дунаевского

В Новосибирске закроют движение по улице Дунаевского.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске закроют для проезда улицу Дунаевского. Это связано с ремонтом теплотрассы у № 23, корпус 2, сообщили в ГИБДД по области.
— Ограничение продлится с 9 по 27 августа, — уточнили в ведомстве.
Инспекторы посоветовали водителям заранее продумать маршрут следования, быть внимательными и руководствоваться знаками.
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