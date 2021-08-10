Пробки в Новосибирске на утро 10 августа 2021 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске уровень пробок на утро достиг 4 баллов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Пробки в Новосибирске на утро 10 августа 2021 года осложнили проезд по улице Сибиряков-Гвардейцев. Также трудно проехать по улице Немировича-Данченко. Там произошло ДТП. Движение сразу по двум полосам оказалось заблокированным. На пересечении этих двух улиц образовался затор. Об этом сообщает «2ГИС».
Сложная дорожная обстановка сложилась в районе площади Энергетиков. Кроме того, в пробке стоят автомобилисты на улице Большевистской. в районе станции метро «Речной вокзал». Затор образовался на улице Никитина.
В целом по городу уровень пробок достиг 4 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер