Пробки в Новосибирске на утро 10 августа 2021 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске уровень пробок на утро достиг 4 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 10 августа 2021 года осложнили проезд по улице Сибиряков-Гвардейцев. Также трудно проехать по улице Немировича-Данченко. Там произошло ДТП. Движение сразу по двум полосам оказалось заблокированным. На пересечении этих двух улиц образовался затор. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложная дорожная обстановка сложилась в районе площади Энергетиков. Кроме того, в пробке стоят автомобилисты на улице Большевистской. в районе станции метро «Речной вокзал». Затор образовался на улице Никитина.

В целом по городу уровень пробок достиг 4 баллов.

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