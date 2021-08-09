В Новосибирской области таинственно пропал 72-летний пенсионер в камуфляжных штанах

В селе Криводановка Новосибирской области ищут 72-летнего Владимира Константиновича Постникова. Фото: "Лизаалерт Новосибирск"

В селе Криводановка Новосибирской области ищут 72-летнего Владимира Константиновича Постникова. Мужчина ушел из дома 1 августа и не вернулся. В день исчезновения мужчины родственники пытались дозвониться до него, но свой мобильный сибиряк оставил дома. С собой у него, по словам поисковиков, был проездной на общественный транспорт и немного денег.

— Приметы: рост 160 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы с рыжиной, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в серую рубашку, серый жилет, камуфляжные штаны, черные туфли с белыми вставками и камуфляжную кепку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Владимир Константинович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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