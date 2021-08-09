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Происшествия9 августа 2021 20:06

Новосибирец, подговоривший подростков ограбить магазин на 1,3 миллион, пойдет под суд

Теперь они пойдут под суд
Галина СИМОНОВА
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Сейчас обвиняемые находятся под стражей, свою вину они признали только частично.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей, свою вину они признали только частично.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске 24-летний парень, подговоривший двух подростков 15 и 17 лет ограбить магазин бытовой, техники пойдет под суд. Об этом сообщили в областном следственном комитете.

— 1 апреля 24-летний обвиняемый вместе с неустановленным мужчиной ограбил магазин по улице Мичурина, забрав оттуда 24 800 рублей. А через несколько дней, парень предложил своим 15-ти и 17-летним знакомым совершить ограбить магазин дорогой электронной техники, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. — После этого, вечером 4 апреля, убедившись, что в магазине, расположенном на улице Красный проспект, отсутствуют покупатели, трое обвиняемых прошли внутрь. 24-летний парень подбежал к продавцу и несколько раз ударил его руками, а потом приставил к шее нож и потребовал сказать, где в магазине хранят выручку и дорогую технику. Парни выбили дверь в указанное помещение и забрали оттуда деньги и товары. Всего из магазина было похищено имущество общей стоимостью свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

В итоге преступление было раскрыто, а троих парней задержала полиция. Против подростков было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Нападение с целью хищения имущества с применением насильственных действий», а их старшему знакомому инкриминируют также статью 162 УК РФ «Грабеж» и статью 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжкого преступления». По уголовному делу было проведено 20 судебных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, а ряд важных доказательств по делу было обнаружено служебно-розыскной собакой. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, свою вину они признали только частично. А уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

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