В Новосибирской области на завершение долгостроев потратят 160 миллионов рублей

В Новосибирской области одновременно запущены еще четыре новых масштабно-инвестиционных проекта по завершению долгостроев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области одновременно запущены еще четыре новых масштабно-инвестиционных проекта (МИП), благодаря которым около 160 миллионов рублей будет направлено на завершение долгостроев в регионе. Кроме того, в рамках данных проектов планируется передать в собственность обманутых дольщиков не менее 4 075 кв. м жилых помещений. Реализация каждого проекта находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области.

Как пояснил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, данный алгоритм разработан в Новосибирской области, в его основе — взаимодействие властей с крупными, проверенными застройщиками, которые готовы содействовать в решении вопроса достройки проблемных объектов — выделять средства на завершение строительства долгостроев, а также предоставлять дополнительные площади пострадавшим гражданам. Взамен они получают земельные участки под строительство без проведения торгов.

— Вместе с новыми МИПами, в регионе на сегодняшний день реализуется 24 масштабных инвестиционных проекта. По реализации всех проектов инициаторами МИП будет передано почти 22, 5 тысяч кв. м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам будет ликвидирован дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 миллиарда рублей, — отметил Алексей Колмаков.

Два из новых МИП направлены на решение вопроса обманутых дольщиков долгостроя по ул. Бориса Богаткова, 201/3. По условиям МИПов застройщик обязуется передать в собственность обманутых дольщиков не менее 1700 кв. м. жилья, а также направить на достройку дома более 63 миллионов рублей. Еще один новый масштабно-инвестиционный проект поможет в достройке дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7. Его застройщик направит 60 миллионов рублей на завершение строительства, а также предоставит почти 1400 кв. м. жилья людям. Средства четвертого масштабно-инвестиционного проекта будут направлены на завершение строительства дома № 16 микрорайона Закаменский. Здесь застройщик направит 35,5 миллионов рублей на решение вопроса обманутых дольщиков, а также предоставит почти 1000 кв. м. жилья в собственность граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Планируется также, что благодаря этим проектам будут решены вопросы домов по ул. Зыряновская, 27, ул. Связистов 13/1, ул. Галащука, 15, ул. 1-я Родниковая, 24/2, ул. Есенина 65

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