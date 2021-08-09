Доходы регионального бюджета Новосибирской области выросли на 30%

Доходы регионального бюджета Новосибирской области выросли за первое полугодие 2021 года. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Доходы регионального бюджета Новосибирской области выросли за первое полугодие 2021 года. Регион показал серьезную динамику с ростом на 30% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Отчет об исполнении областного бюджета за шесть месяцев рассмотрели на заседании Правительства региона, которое провел первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Основной доклад по вопросу представил заместитель Председателя Правительства — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Он отметил, что в первом полугодии этого года все доходы областного бюджета составили порядка 102 миллиардов рублей с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года в размере около 130%. Это серьезная положительная динамика доходной части бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Собственных доходов поступило более 71,7 миллиардов рублей, с приростом к первому полугодию 2020 года на 27,7%.

Обусловлена такая позитивная динамика уверенным ростом налоговой базы в отдельных отраслях экономики (обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, финансовая деятельность). Еще одним фактором стали принятые федеральные решения об отмене с 2021 года ЕНДВ, плательщики которого перешли в основном на УСН, об увеличении с 2021 года дополнительного норматива отчисления акцизов на нефтепродукты с 8,4% до 16,7%, об отсрочке и отмене авансовых платежей в 2020 году для отраслей, пострадавших от ограничений деловой активности.

Основные параметры, сложившиеся по итогам исполнения бюджета за первое полугодие текущего года: доходы — 102 миллиарда рублей, расходы — 97 миллиардов рублей. Превышение доходов над расходами составило 4,8 миллиардов рублей.

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