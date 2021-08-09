Фонтан забил прямо посреди тротуара. Фото: Кадр из видео

Сегодня, 9 августа, во второй половине дня на Новосибирск обрушился сильный ливень. Из-за дождя из окна практически не было видно домов на улице, а на дорогах быстро образовались лужи, которые доставили проблем как пешеходам, так и автомобилистам. Однако на некоторых улицах последствия ливня оказались еще необычнее: как, к примеру, на улице Кавалерийской, где ливневка не справилась со своими обязанностями.

— На улице Кавалерийской появился конкурент городским фонтанам, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где появилось видео снятое прохожими.

Напомним, после сильного дождя в Новосибирске улицы часто оказываются буквально под водой. Недавно КП-Новосибирск писала о том, как после сильного ливня оказался затоплен центр города.

Смотреть видеосюжет В Новосибирске прямо посреди тротуара забил фонтан

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