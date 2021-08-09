На трассе в Новосибирской области нашли тело пенсионера

Тело обнаружили в лесополосе.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области в лесополосе недалеко от трассы Баган — Ивановка нашли тело 68-летнего мужчины. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Пенсионера объявили в розыск неделю назад. Известно, что он лежал в больнице в селе Баган. Он сам ушел оттуда и никто не знал о его местонахождении, — сообщил источник.
Так же известно, что сибиряк много пил и на этом фоне часто терял память.
Напомним, что весной этого года недалеко от заправки в Новосибирской области нашли скелет мужчины. Выяснилось, что погибший был без вести пропавший сибиряк, проживающий в Сарапулка в Мошковском районе.
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