На трассе в Новосибирской области нашли тело пенсионера

Тело обнаружили в лесополосе. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области в лесополосе недалеко от трассы Баган — Ивановка нашли тело 68-летнего мужчины. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Пенсионера объявили в розыск неделю назад. Известно, что он лежал в больнице в селе Баган. Он сам ушел оттуда и никто не знал о его местонахождении, — сообщил источник.

Так же известно, что сибиряк много пил и на этом фоне часто терял память.

Напомним, что весной этого года недалеко от заправки в Новосибирской области нашли скелет мужчины. Выяснилось, что погибший был без вести пропавший сибиряк, проживающий в Сарапулка в Мошковском районе.

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