Преступник, находящийся в федеральном розыске, жестоко избил пенсионера под Новосибирском

Пенсионера доставили в больницу.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В селе в Колыванском районе Новосибирской области произошло ЧП: на одном из расположенных там дачных участков мужчина сильно избил пенсионера. Трагедия случилась в субботу, 7 августа.
— Около трех часов ночи в больницу был доставлен 72-летний мужчина с рвано-ушибленной раной головы и переломом черепа, его госпитализировали в хирургическое отделение, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — В нанесении мужчине этих травм подозревают его 34-летнего знакомого, с которым они накануне вместе выпивали на даче у пенсионера.
Примечательно, что 34-летний мужчина уже находится в федеральном розыске после того как он скрылся от суда по обвинению в незаконном пересечении границы страны по статье 322 УК РФ.
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