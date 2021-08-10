Партия пенсионеров собирается вызвать мэра Локтя на политическую дискуссию

Эдуард Кожемякин, председатель правления Партии пенсионеров НСО. Фото взято с сайта Партии пенсионеров НСО.

В процессе дискуссии Эдуард Кожемякин собирается обсудить вопросы, посвященные качеству дорог в городе, сложившейся за последние 7 лет экологической обстановке, вывозу мусора и ситуации, связанной с общественным транспортом в условиях пандемии, - о несоблюдении жителями масочного режима.

- Политическую дискуссию с градоначальником предлагаю провести 16 сентября на местном телевидении. Обсудить с Анатолием Локтем, как он видит дальнейшее развитие города, - заявил Эдуард Кожемякин.