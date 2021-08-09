«Внутри были газовые баллоны»: пожарные вынесли мужчину из горящего дома в Заельцовском районе

Вечером, 9 августа, в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар. Фото: "АСТ-54"
Вечером, 9 августа, в Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.
— На улице Сухарной загорелся частный жилой дом. Густой дым идет из-под крыши здания, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На место произошедшего прибыли пожарные.
— На момент прибытия первых пожарных расчетов горела кровля здания из бруса. Пожарные эвакуировали из горящего дома мужчину в алкогольном опьянении, а также два газовых баллона по 30 литров. Больше людей внутри дома не обнаружено. Для бесперебойной подачи воды пожарные проложили магистральные линии от ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 500 метров, — сообщили в областном МЧС.
Открытое горение было ликвидировано спустя 50 минут после прибытия пожарных на место. Спасателям удалось не дать огню распространиться на соседние дома. Сейчас сотрудники МЧС еще работают на месте: проводят проливку и разбор обгоревших конструкций. Причину пожара позже установят дознаватели МЧС.
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