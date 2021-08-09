Новосибирца, ударившего ножом соседа на детской площадке, отправили под арест

Новосибирцу, устроившему поножовщину на детской площадке, вынесли меру пресечения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцу, устроившему поножовщину на детской площадке, вынесли меру пресечения. Об этом сообщили сегодня, 9 августа, в Центральном районном суде.

— Судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сообщили в суде. — Постановлением суда сибиряк был заключен под стражу сроком на 2 месяца, то есть — до 8 августа.

Напомним, инцидент произошел вечером 7 августа во дворе дома №59 на улице Державина. Трое мужчин выпивали вместе на детской площадке. Позже, как сообщили следователи, между 29-летним и 54-летним соседями произошла ссора. После этого 29-летний подозреваемый поднялся в комнату, взял нож, вернулся во двор и ударил им в грудь 54-летнего мужчину. Конфликт попытался пресечь еще один их сосед — 40-летний мужчина, но в итоге и ему досталось от агрессивного сибиряка. Подозреваемый попытался сбежать с места преступления и выбросил нож, но его задержали полицейские. Позже стало известно, что 54-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.

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