Воришка потерял сознание при попытке украсть алкоголь

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

За минувшие выходные дни сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресекли множество краж и иных правонарушений. Одному из задержанных пришлось оказывать помощь, поскольку прямо на месте преступления ему стало плохо.

Инцидент произошел в субботу в Октябрьском районе. В 13.25 группа быстрого реагирования получила сигнал тревоги и прибыла в магазин. Продавцы указали «гвардейцам» на двух молодых людей, которые несколькими минутами ранее пытались похитить бутылку спиртного. Во время задержания одному из воришек стало плохо - он начал терять сознание, и на место происшествия пришлось срочно вызвать скорую помощь. В итоге задержанные, предположительно, находившиеся в состоянии наркотического опьянения, разъехались по разным адресам: один - в полицию, другой - к медикам.

В этот же день в магазине, находящемся в Заельцовском районе, за попытку совершения кражи продуктов был задержан 40-летний мужчина, явно находящийся в нетрезвом состоянии. Задержанного передали полицейским.

В воскресенье, 8 августа, в 14.14 охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, дежуривший в торговом центре на улице Богаткова, задержал женщину, пытавшуюся вынести из магазина без оплаты добрый кусок свежего мяса. Задержанная была передана полицейским.

В 14.14 в алкомаркете на улице Зорге бойцы группы быстрого реагирования задержали мужчину и женщину, которые хотели похитить бутылку коньяка, но были замечены. В присутствии охранников криминальная парочка рассчиталась за алкоголь, восстановив тем самым причиненный магазину ущерб.

Последней задержанной правонарушительницей в воскресенье стала дама, которая попыталась украсть шесть палок копченой колбасы из магазина на улице Троллейной. Она также была задержана бойцами ГБР и передана полицейским.