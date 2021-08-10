Погода в Новосибирске на 10 августа 2021 года: сколько будет длиться дождь

В городе по-прежнему будет дождливая пасмурная погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 10 августа 2021 года: в городе потихоньку начинает устанавливаться осенняя погода. Дожди не прекращают лить, хотя дни еще остаются теплыми. Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра поделились прогнозом.

— 10 августа в Новосибирске будет Переменная облачность, ночью и днем местами дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, местами до 13. Температура воздуха составит 24…+26 градуса днем и +15…+17 ночью. По области температура поднимется до +28 градусов. В отдельных районах умеренные дожди и грозы. Ночью и утром местами туманы— сообщается на сайте гидрометцентра.

По данным «Яндекса», весь день будет дождь со слабым ветром около 2,6 м/с. Утром температура воздуха составит +18...+22 градуса, днем — +22...+23, а вечером опустится до +18.

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