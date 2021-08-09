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Происшествия9 августа 2021 18:51

Сибирячка ограбила фирму, где была директором, на 5 миллионов рублей

Против женщины возбудили уголовное дело, она пойдет под суд
Авторы (2):
Мария ГРИГОРЯН
Галина СИМОНОВА
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Деньги оказались в неконтролируемом обороте. Фото: Архив «КП»

Деньги оказались в неконтролируемом обороте. Фото: Архив «КП»

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сибирячка пойдет под суд за махинации с банковскими счетами фирмы, где она работала директором. Против 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

— Обвиняемая в 2018 году обратилась в новосибирский банк с системой дистанционного банковского обслуживания счетов, как номинальный директор фирмы для открытия счетов как юрлицо без дальнейшего осуществления какой-либо деятельности. После чего она дала неизвестному лицу доступы ко всем счетам организации, из-за чего свыше 5 миллионов рублей утекли в неконтролируемый оборот, — сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Женщина свою вину в содеянном полностью признала. Сейчас ее уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд.

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