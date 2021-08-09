Фото и видео ливня в Новосибирске 9 августа 2021 года: из-за дождя ничего не было видно

Из-за сильного дождя практически не было видно дома на улице. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Показываем фото и видео ливня в Новосибирске 9 августа 2021 года. Осадки обрушились на город во второй половине дня.

Дождь был настолько сильным, что из-за него было трудно разглядеть дома на улице. А на дорогах уже привычно образовались большие лужи, которые придется перепрыгивать пешеходам и объезжать автомобилям. Тем не менее, пока что пробки еще не сковали Новосибирск: загруженность дорог, по данным портала Яндекс.Карты составляет сейчас 4 балла.

На дорогах образовались лужи. Фото: Никита МАНЬКО

Согласно прогнозам синоптиков, дождь в Новосибирске сегодня во второй половине дня возможны еще осадки и местами гроза. Температура воздуха при этом будет удерживаться на отметке в +26…+28 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду.

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