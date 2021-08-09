В Новосибирске ищут пропавшего мужчину с потерей памяти

Мужчина ушел из дома 8 августа. Фото: «ЛизаАлерт».

В Новосибирске ищут пропавшего 38-летнего Морозова Андрея Николаевича, который 8 августа 2021 года ушел из дома в Кировском районе и не вернулся.

— У него проблемы с памятью, в виду его физического состояния ему требуется помощь. Также у него проблемы с ориентацией в пространстве, его пребывание вне дома, семьи и привычного круга может отрицательно сказаться на его самочувствии, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Приметы пропавшего мужчины: рост 172 см, среднего телосложения, черные волосы, г8олубые глаза, носит бороду. В день исчезновение на мужчине была синяя олимпийка, голубая футболка, синие спортивные штаны, черные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, сообщите об этом по номеру 112 или по тел. 8-800-700-54-52.

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