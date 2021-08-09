Мигрант пытался изнасиловать двух новосибирских школьниц: он их караулил в подъезде

Полиция поймала мигранта.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Полиция поймала мигранта, который домогался до девочек-подростков в одном из домов на улице Холодильной в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.
- Оба случая произошли 5 августа, - пояснил КП-Новосибирск источник. - В девятом часу вечера у дома №16 по улице Холодильная мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении 15-летней девятиклассницы.
Спустя три часа похожая история повторилась в подъезде соседнего дома: тогда жертвой мигранта стала 14-летняя восьмиклассница. Родственники обеих девочек-подростков написали заявление в полицию.
Полицейским удалось поймать мигранта, причем находился он у одного из домов, гдек совершил нападение. Выяснилось, что ему 34 года, в Новосибирск он приехал из Таджикистана, у него есть официальное разрешение на работу. Свою вину мигрант в полиции признал, он находится под стражей.
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