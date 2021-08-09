В Новосибирске от коронавируса умер 45-летний мужчина

От коронавируса умер 45-летний мужчина.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В понедельник, 9 августа, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли 10 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Это мужчина в возрасте 45 лет и женщины в возрасте 68, 69, 71, 79, 81, 82, 83 лет и две женщины в возрасте 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 427 человек, — уточнили в оперштабе.
Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 280 пациентов, их них самостоятельно не могут дышать 32 человека. Их подключили к аппаратам ИВЛ.
Ковидом заболели еще 196 человек, выздоровели 39 пациентов.
За время пандемии коронавирусом переболели 54495 человек, в том числе 4044 детей, выздоровели 45607 пациентов.
Между тем, глава новосибирского Роспотребнадзора заявил, что заболеваемость коронавирусом пошла на спад. В сравнении с предыдущей неделей количество заболевших снизилось на 2%.
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