В Новосибирске по крыше поликлиники бегал мужчина: его сняли спасатели

Мужчина бегал по крыше поликлиники. Фото: МАСС
В ночь на 9 августа по крыше поликлиники, расположенной на улице Доватора в Дзержинском районе Новосибирска бегал 40-летний мужчина. Очевидцы вызвали спасателей.
— Сообщение поступило около двух часов ночи. Когда спасатели приехали на место, там на самом деле по крыше медучреждения бегал мужчина. Он вел себя неадекватно. Его сняли и передали полицейским для выяснения всех обстоятельств происшествия, — уточнили в МАСС.
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