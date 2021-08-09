«А что здесь такого?»: мужчину, курившего в самолете «Санкт-Петербург — Новосибирск», задержали полицейские

Мужчине, курившему в самолете, грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
На борту самолета «Санкт-Петербург — Новосибирск» 42-летний мужчина курил в туалете. Со слов бортпроводников, в самолет сработал датчик дыма. Когда они сделали пассажиру замечание тот удивлено сказал:
— А что тут такого?
Бортпроводники сообщили об инциденте диспетчеру аэропорта «Толмачево», а те в свою очередь вызвали полицейских к самолету, когда борт приземлился.
На мужчину составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 1,5 тысяч рублей.
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