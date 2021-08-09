Из-за густого тумана в Новосибирске не смогли приземлиться семь самолетов

Причиной задержек стал - густой туман. Фото: Архив «КП»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В понедельник, 9 августа, в Новосибирске не смогли приземлиться семь самолетов. Аэропорт окутал густой туман. Как сообщили КП-Новосибирск в аэропорту «Толмачево», задержали рейсы из Читы, Иркутска, Красноярска, Братска, Абакана, Омска и Новокузнецка. При этом из Новосибирска все самолеты вылетели по расписанию.
— Сейчас авиасообщение восстановлено, все самолеты прибыли в аэропорт, — уточнили в пресс-службе «Толмачево».
Кроме туманов, в Сибири авиасообщение нарушил дым от пожаров в Якутии. Около 50 самолетов не смогли вовремя прибыть в пункт назначения.
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