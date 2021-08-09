Детского психиатра, подозреваемого в изнасиловании 16-летней пациентки, отправили в СИЗО

Детского психиатра, которого подозревают в изнасиловании пациентки, взяли под стражу.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Бердский городской суд определил меру пресечения детскому психиатру, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки. По предварительной информации, она была его пациенткой.
— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 4 октября 2021 года, — говорится в сообщении суда.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что врачу 30 лет. Правоохранительным органом стало известно о преступлении после того, как к ним пришла мама девочки и написала заявление. После этого на врача завели уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детского психиатра в Новосибирской области подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки.
В полицию на 30-летнего мужчину заявила мама девочки. (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер