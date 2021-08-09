Детского психиатра, подозреваемого в изнасиловании 16-летней пациентки, отправили в СИЗО

Детского психиатра, которого подозревают в изнасиловании пациентки, взяли под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бердский городской суд определил меру пресечения детскому психиатру, которого подозревают в изнасиловании 16-летней девочки. По предварительной информации, она была его пациенткой.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 4 октября 2021 года, — говорится в сообщении суда.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что врачу 30 лет. Правоохранительным органом стало известно о преступлении после того, как к ним пришла мама девочки и написала заявление. После этого на врача завели уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней».

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