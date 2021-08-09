В Новосибирске из-под домашнего ареста выпустили директора ГУМа

Обвиняемые освобождены из-под домашнего ареста. Фото: Архив «КП» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске Центральный районный суд изменил меру пресечения в отношении бывшего директора ГУМа Дмитрия Куклина и бывшего руководителя Управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина, смягчив на более мягкую форму.

— В отношении обвиняемых изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Обвиняемым будет запрещено выезжать за пределы Новосибирска, использовать соцсети и средства связи, исключением являются телефоны экстренных служб, — сообщает пресс-служба центрального районного суда города Новосибирск.

Также фигурантам дела запрещено общаться со свидетелями подозреваемых, обвиняемых и их защитников, а также других участников дела.

Напомним, Дмитрий Куклин и Александра Аверина являются фигурантами уголовного дела о фальсификации материалов другого уголовного дела в отношении новосибирской предпринимательницы Натальи Васильевой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.