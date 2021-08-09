В Новосибирске из-под домашнего ареста выпустили директора ГУМа

Обвиняемые освобождены из-под домашнего ареста. Фото: Архив «КП»
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске Центральный районный суд изменил меру пресечения в отношении бывшего директора ГУМа Дмитрия Куклина и бывшего руководителя Управления по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина, смягчив на более мягкую форму.
— В отношении обвиняемых изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Обвиняемым будет запрещено выезжать за пределы Новосибирска, использовать соцсети и средства связи, исключением являются телефоны экстренных служб, — сообщает пресс-служба центрального районного суда города Новосибирск.
Также фигурантам дела запрещено общаться со свидетелями подозреваемых, обвиняемых и их защитников, а также других участников дела.
Напомним, Дмитрий Куклин и Александра Аверина являются фигурантами уголовного дела о фальсификации материалов другого уголовного дела в отношении новосибирской предпринимательницы Натальи Васильевой.
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