Более 9 тысяч новосибирских предпринимателей посетители портал ВТБ «Ближе к делу»

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области портал посетили более 9,4 тысяч предпринимателей.

Новосибирская область входит в топ-5 по количеству пользователей портала после Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области. На портале ВТБ «Ближе к делу» можно получить знания и навыки, необходимые для старта и развития бизнеса на любом этапе. Здесь доступны бесплатные курсы и вебинары, статьи и новости на актуальные темы, истории успеха клиентов банка, лайфхаки, а также подборки и обзоры сервисов для бизнеса.

Наибольшей популярностью у посетителей пользуются статьи с практическими рекомендациями для бизнеса: работа по франшизе, регистрация ИП, разработка регламента компании, запуск маркетплейсов и агрегаторов, расчет экономической эффективности вложений, стимулирование покупателей и другие. Интересны пользователям материалы на тему законодательных изменений в сфере предпринимательства, в том числе регулирующих удаленную работу.

Бесплатные обучающие курсы, вебинары и другие мероприятия ресурса в первом полугодии посетило более 10 тысяч собственников и руководителей среднего и малого бизнеса.

Для начала онлайн-обучения на портале «Ближе к делу» нужно зарегистрироваться на сайте kdelu.vtb.ru и выбрать интересующий курс или вебинар. Проходить их можно с любого устройства: компьютера, планшета или смартфона.