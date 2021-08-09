В Новосибирской области прирост заболевших коронавирусом снизился на 2%

Количество заболевших коронавирусом снижается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 9 августа, на оперативном совещании в областном правительстве глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов рассказал о ситуации с коронавирусом.

— За минувшую неделю прирост уменьшился. Если сравнивать в предыдущей то минус практически 2%. Это говорит о стабилизации и уменьшении эпидпроцесса, — отметил Александр Щербатов.

Ранее в министерстве здравоохранения Новосибирской области говорили о том, что больницы, перепрофилированные под ковидные госпитали, вернутся к обычной работе. Это такие медучреждения как психиатрическая больница, кардиологический диспансер, областная больница, Обская центральная городская больница и терапевтический филиал второй больницы скорой медицинской помощи.

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