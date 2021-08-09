В Новосибирске двое мужчин устроили потасовку с ножом у магазина

Мужчины громко ругались нецензурной бранью. Фото: стоп-кадр с видео «АСТ-54»

В Новосибирске на Красном проспекте между двумя мужчинами завязалась драка. Инцидент произошел вечером в воскресенье у магазина «Белая лошадь». Очевидцы конфликта выложили в соцсеть видео. На кадрах видно, как двое мужчин после словесной перепалки начинают драться, у одного из них в руках нож. Прохожие пытаются усмирить их, но безуспешно.

— Поступило сообщение от продавца магазина, который рассказал о произошедшем. После чего на место выехали сотрудники полиции, но по прибытию никого не нашли. Объездив по близлежащим территориям тоже не дал никаких результатов. О пострадавших ничего неизвестно, в больницу сообщения не поступали, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

На данный момент полиция продолжает устанавливать личность мужчин для дальнейшего разбирательства.

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