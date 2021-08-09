«Это была шутка»: в Новосибирске владельцы бургерной извинились за требование в резюме голых фото

Владельцы новосибирской бургерной извинились за требование голых фото в резюме кассира. Фото: spotandchoos
В Новосибирске владельцы бургерной извинились за то, что опубликовав объявление о вакансии кассира, попросили к резюме приложить голые фото претенденток. Такой пост появился в их официальном аккаунте в Инстаграме.
После этого разразился скандал и владельцы убрали пункт со снимками из объявления и удалили комментарии, а через пару дней объяснили свой поступок и извинились.
— Это была шутка. Не все ее поняли. Мы прекрасно понимаем и принимаем, что наш пост вне контекста мог кого-то задеть и обидеть. Мы приносим свои извинения, — записали видеообращение владельцы кафе.
Со слов владельцев бургерной, резюме им присылают обычные, без голых снимков. Кстати, кассира в бургерную так и не наняли.
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