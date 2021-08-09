«Умный парнишка»: орангутану, выманившего у посетителей зоопарка угощения на удочку, исполнилось 22 года

Бату отметил 22-летие. Фото: стоп-кадр
Орангутану Бату из новосибирского зоопарка исполнилось 22 года. Любимец посетителей отличается смекалкой. Именно он придумал выпрашивать угощения на удочку. Бату выдергивал веревки из каната и просовывал сковь решетку, чтобы люди привязывали к ним вкусняшки.
— Бату привезли и в Новосибирск из чешского зоопарка. Свой ум он унаследовал от мамы. Несмотря на свой возраст с Бату всегда надо быть начеку, будто с ребенком. Не знаешь, что ждать от него в следующий раз, — рассказали в зоопарке.
Когда у Бату появилась Мишель, он научил ее как можно выпрашивать угощения: если громко стучать по стенам, то придут киперы и дадут изюм.
— Бату, ты прелесть. Умный парнишка, здоровья тебе, — поздравили новосибирцы именинника.
Посетители зоопарка любят сообразительного орангутана и не оставляют его вольер без внимания.
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