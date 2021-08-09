В call-центре АО «РЭС» изменился номер

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Теперь получить консультацию специалистов call-центра можно по телефону 8-800-234-56-70.

Энергетики напоминают, что клиенты могут получить интересующую информацию по часто возникающим вопросам как в автоматическом режиме при прослушивании автоинформатора, так и в процессе непосредственной консультации с оператором. При этом, если заявитель не желает ожидать ответа оператора на линии, предусмотрена возможность записи обращения на автоответчик. В этом случае операторы call-центра сами свяжутся с потребителем в течение одного рабочего дня.

В отсутствие очного приема клиентов, приостановленного на период обострения эпидемиологической обстановки, значительно возросло число обращений на единую бесплатную линию по вопросам технологического присоединения. Ежедневно специалисты call-центра принимают сотни звонков.

Однако в большинстве случаев клиентам компании нет необходимости дозваниваться до оператора, так как АО «РЭС» разработан и внедрен широкий спектр электронных сервисов, позволяющих буквально в один клик направить соответствующие документы, получить интересующие сведения и даже провести оплату за подключение к электрическим сетям не выходя из дома.

Отдельно стоит отметить, что все сервисы полноценно функционируют на любой платформе, будь то персональный компьютер или мобильное устройство, что также обеспечивает удобство и доступность информации.

АО «РЭС» делает все возможное, чтобы сохранить всю полноту, качество и скорость обработки заявок и обращений потребителей электрической энергии в дистанционном формате.