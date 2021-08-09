Полицейские разыскивают двух новосибирцев в сланцах, потративших с чужой карты 10 тысяч рублей

Новосибирцев подозревают в том, что они потратили с чужой карты 10 тысяч рублей. Фото: предоставлено ГУ МВД по НСО

Полицейские ищут двух мужчин, потративших с чужой карты 10 тысяч рублей. В одном из магазинов их сняла камера видеонаблюдения. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— На вид подозреваемым 50 лет. Их рост около 175 сантиметров. Оба были в сланцах и светлых бриджах. Один из них был одет в сине-белую футболку в полоску, другой — черно-белую рубашку с узорами, — уточнили в ведомстве.

На мужчин завели уголовное дело по статье «Кража».

Если вы узнали новосибирце на фото полицейские просят позвонить по телефонам: 8(383) 232-15-71, 8(383) 232-15-53, 8-961-217-48-48.

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