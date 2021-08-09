За месяц в Новосибирске пропали рекордные 138 человек

Работа по поиску 19 человек продолжается. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области
В Новосибирске за июль пропало 138 человек, что является абсолютным антирекордом по сравнению с другими месяцами. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.
— В Новосибирской области в июле получено 138 заявок. С учетом межрегиональных заявок, по которым велась совместная работа -150. Это абсолютный антирекорд за весь период работы отряда в регионе, — сообщает региональный отряд ПСО «ЛизаАлерт».
Так по статистике за июль месяц в Новосибирской области были найдены живыми — 85 человек, погибшими ¬- 6 человек, родные найдены — 13, поиск 19 пропавших продолжается.
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