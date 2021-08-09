Коллектор из Новосибирска полгода угрожал директору школы и учителям расправой из-за чужого долга

Новосибирец пытался выбить чужой долг с директора школы и учителей.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Иркутской области под суд попал коллектор из Новосибирска. Его обвиняют в самоуправстве. Он полгода угрожал расправой директору школы №4 города Шелехов. Так, 30-летний новосибирец пытался выбить чужой долг. Подробности рассказали в СКР по Иркутской области.
— С августа 2020 года по февраль 2021 года сотрудник микрофинансовой организации звонил директору школы и учителям и требовал погасить долг по чужому кредиту. Следователи изучили аудиозаписи телефонных разговоров. Коллектора уволили из организации, — уточнили в ведомстве.
Новосибирцу грозит лишение свободы до пяти лет.
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