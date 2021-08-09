Пробки в Новосибирске на утро 9 августа 2021 года: затор на улице Станиславского

Уровень пробок в Новосибирске достиг 4 баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске на утро 9 августа 2021 года осложнили проезд по улице Станиславского. Как сообщают автомобилисты, причиной затора там стал сломанный светофор. Трудно проехать от площади Станиславского до площади Труда.

Также затор образовался на площади Энергетиков. Там сужена проезжая часть. На пробку жалуются водители, двигающиеся по улице Шоссейная 1-я.

Трудно проехать по улице Немировича-Данченко в районе площади Лыщинского. Движение на улице Титова осложнила авария.

На правом берегу затор образовался на улице Большевистской в районе станции метро «Речной вокзал».

В целом по городу уровень пробок достиг 4 баллов.

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