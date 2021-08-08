«Водку прячет за ребенка»: новосибирские продавцы обвинили молодого отца в краже алкоголя

Молодой отец приходит за бутылкой с детьми. Фото: сообщество "Инцидент- Новосибирск" "ВКонтакте"

Новосибирские продавщицы обвинили молодого отца в краже алкоголя. Очевидцы опубликовали пост в сообществе «Инцидент Новосибирск».

— Ходит отец по Дзержинскому району, говорит, что его зовут Андрей. Ворует товар, прикрываясь дочерью, а продавцы в итоге рассчитываются за него. Стыд и позор этому наглецу, еще и детей учит воровать, ужас! Водку прячет, даже не печеньки, — пожаловалась подписчица.

По словам сотрудников магазина, недостачу за пропавший алкоголь оплачивают продавщицы из своей зарплаты.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области посмотрели ролик и предложили автору сообщить адрес магазина, где происходила ситуация. А потерпевшим рекомендовали обратиться в полицию и написать заявление.

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