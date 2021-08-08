«Без ножа ранили в душу»: новосибирцы жалуются на похитителей цветов их подъезда

Среди похитителей была девушка. Фото: Владимир Веленгурин // "АСТ-54"

Инцидент случился 7 августа около 19:30 в доме на улице Спортивная, 6. Двое молодых людей и девушка подъехали на каршеринговом автомобиле, прошли в подъезд и забрали комнатные пальмы, которые там стояли

— Цветы посадили женщины из этого подъезда, которые создавали уют на лестничных площадках. А нелюди вынесли эти цветы. Все было продумано, работали явно по заказу. Кража эта не первая. Были в мае, июне и вот сейчас такой беспредел. Женщин ранили без ножа в самую душу, самое сердце, — рассказала жительница жилмассива «Чистая слобода» на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Добычей воров стали три крупные пальмы в горшках. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявлений о краже цветов пока не поступало.

Смотреть видеосюжет Кража цветов из подъезда в Новосибирске

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.