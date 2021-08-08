Свои или силиконовые: соцсети взбудоражил очень откровенный наряд сибирской косплеерши

Один из самых откровенных косплеев сделали всего за пару часов. Фото: Евгения Накрышского, предоставлено Алисой Арефьевой

Сибирячка Алиса Арефьева устроила откровенный косплей в образе богини любви Афродиты из японского анимэ. Дизайнер потратила несколько тысяч рублей на ткань для платья, которое с трудом прикрывает фигуру сибирячки, и украшения.

— Плюс этого косплея в том, что он очень легкий к воплощению. Я собрала образ за вечер: сшила платье, уложила парик и сделала украшения. Наверное, на данный момент, это мой самый откровенный косплей, и я немного стесняюсь,— рассказала КП-Новосибирск Алиса Арефьева.

Дизайнер уверена, что не стоит надевать такое платье на прогулку. Фото: Евгения Накрышского, предоставлено Алисой Арефьевой

Дизайнер рассказала, что в таком платье совсем не жарко, оно подойдет на фотосет или для свидания с близким человеком. Участники фотосессии и фотограф Евгений Накрышский были в восторге и назвали это «лучшей работой в мире».

Фанаты и участники фотосессии оценили откровенный образ. Фото: Евгения Накрышского, предоставлено Алисой Арефьевой

Фанаты поддержали и оценили новый образ Алисы:

— И чего стесняться с такими формами? — оставил комментарий под постом Алисы один из подписчиков.

А на вопросы, своя ли у Алисы грудь или силиконовая, сама девушка не отвечает. Главное, что поклонники в восторге.

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