В Новосибирске от коронавируса умерла 87-летняя пенсионерка

За прошедшие сутки заболели 199 человек Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области врачи выявили 199 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Региональный оперштаб сообщил, что среди заразившихся - 24 ребенка.

- За минувший от коронавируса умерли девять пациентов: четверо мужчин в возрасте 41 год, 58 лет, 61 год, 74 года и пять женщин, им было 60 лет, 68 лет, 75 лет, 80 лет и 87 лет. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 2417 человек, - прокомментировали в оперштабе.

В отделениях реанимации оказались сразу 293 пациента, среди них 31 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

В больницах Новосибирска и области находятся 3915 пациентов, в том числе 52 ребенка. У них подтвержден диагноз COVID-19, либо есть все признаки заболевания.

За прошедшие сутки 44 пациента выздоровели и были выписаны из больниц. Всего с начала эпидемии излечились 45 568 пациентов.

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