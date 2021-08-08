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Происшествия8 августа 2021 11:40

В Новосибирске столкнулись автобус и троллейбус: водители устроили скандал

Всех пассажиров после ДТП высадили из салона
Никита МАНЬКО
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Водители не договорились из-за вмятины и высадили пассажиров.

Водители не договорились из-за вмятины и высадили пассажиров.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Троллейбус с автобусом не поделили дорогу на улице Ватутина: подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» выложи видео с места ДТП в соцсети.

К счастью, в аварии никто из пассажиров не пострадал, у автобуса оказалось слегка помято крыло. Но водители устроили скандал:

— Они высадили пассажиров и стали дожидаться приезда сотрудников полиции, — рассказал очевидец.

Пользователи соцсетей осудили водителей за неумелую езду.

— В воскресенье все дороги свободны, тем более — с утра. Как так можно стукнуться? — недоумевают подписчики.

Смотреть видеосюжет
Автобус и троллейбус не поделили дорогу в Новосибирске
Автобус и троллейбус не поделили дорогу в Новосибирске
Видео из сообщества "АСТ-54" "ВКонтакте"

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