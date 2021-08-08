В Новосибирске столкнулись автобус и троллейбус: водители устроили скандал

Водители не договорились из-за вмятины и высадили пассажиров.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Троллейбус с автобусом не поделили дорогу на улице Ватутина: подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» выложи видео с места ДТП в соцсети.
К счастью, в аварии никто из пассажиров не пострадал, у автобуса оказалось слегка помято крыло. Но водители устроили скандал:
— Они высадили пассажиров и стали дожидаться приезда сотрудников полиции, — рассказал очевидец.
Пользователи соцсетей осудили водителей за неумелую езду.
— В воскресенье все дороги свободны, тем более — с утра. Как так можно стукнуться? — недоумевают подписчики.
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