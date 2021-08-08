«Чумазик такой хороший»: новосибирцы вытащили подброшенного котенка из трансформаторной будки

Котенку всего три месяца. Фото: предоставлены Натальей Зимогляд

В Новосибирске хранники спасли бездомного котенка из трансформаторной будки и решили пристроить его в добрые руки.Зоозащитница Наталья Зимогляд опубликовала пост у себя на странице.

— Подкинули котенка на работу, бедненький от испуга забился в трансформаторную будку. Потом вылез, и его временно приютили охранники. Посмотрите, какой чудесный мальчуган! Ему три месяца. Чумазик такой хороший, игривый, ласковый, — рассказала Наталья Зимогляд.

Охранники спасли котенка. Фото: предоставлены Натальей Зимогляд

Волонтеры предложили всем желающим приютить котенка связаться по номеру 89137116993.

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