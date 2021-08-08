Новосибирец залез на фонарь у оперного театра и устроил спектакль

Поэта сняла полиция. Фото: предоставлено Алексеем Горностаевым
Новосибирец залез на трехметровый фонарь и устроил спектакль перед оперным театром. Очевидец снял его на видео поздним вечером 7 августа.
В кадре видно, что неизвестный мужчина в сером стоял на фонаре, читал стихи и пел. Выступление продолжалось до приезда полиции.
— Это был какой-то театрал, актер или певец. У него была большая программа, но я сильно не задерживался. Видел много подобного в Санкт-Петербурге, — рассказал КП-Новосибирск очевидец Алексей.
Полицейские убедили мужчину спуститься и увезли его в ближайшее отделение.
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